video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجهل يفضح صاحبه.. تغريدة لعمرو واكد تكشف كذبه بشأن نتيجة التعديلات الدستورية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:18 ص
الجهل يفضح صاحبه.. تغريدة لعمرو واكد تكشف كذبه بشأن نتيجة التعديلات الدستورية عمرو واكد
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

لم يكن يدرى عمرو واكد، أن تغريدة تتكون من 280 حرفاً، عبر تويتر، ستظهر مدى جهله لمتابعيه، بعد انتقاده للنسب التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

 

التغريدة التى كتبها "واكد" جمع فيها النسبة الباطلة ضمن النتيجة النهائية، وكتب أن نسبة 88.83% هى نسبة "الموافقة" ونسبة 11.17% "الرفض"، بالإضافة إلى 3.06% النسبة الباطلة، وهو ما يعد حسابًا خاطئًا بعد حسابه للنسبة الباطلة التى هى فى الأساس ضمن النسبة الرافضة.

 

ولم يكتفى وأكد بالتغريدة التى توضح جهله بالحسابات، ووثق جريمة كذبه بلينك للنتيجة النهائية للهيئة العامة للانتخابات فى التعليقات، والتى سرعان ما انقلبت ضده بعد اطلاع العديد من متابعيه على النتيجة الصحيحة التى كذبت تغريدته.

 

تغريدة عمرو واكد
تغريدة عمرو واكد

 

فبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نسبة الأصوات الصحيحة هى 26.362.421 صوتًا بنسبة "96.94%"، وجملة الأصوات الباطلة: 831.172 صوتًا بنسبة "3.06%"، وجملة المصوتين بالموافقة:23.416.741 ناخبًا بنسبة "88.83%"، وجملة المصوتين بعدم الموافقة:2.945.680 ناخبًا بنسبة "11.17%".

 

وسرعان ما كشف متابعو "واكد" كذبه وادعائه لمغالطة النتيجة التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وقاد العديد من المغردون حملة انتقادات واسعة له بعد ادعائه الكاذب، مطالبينه بتحرى الدقة قبل نشر أكاذيب الجماعة الإخوانية التى يعد أحد أعضائها.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، فتحت أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وفى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 من ذات الشهر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد فشل تحريضهم فى الكونجرس.. الإخوان وحلفاؤها ينتقلون إلى "فرنسا" لمواصلة المخطط المشبوه.. عمرو واكد وخالد أبو النجا ينفذان أوامر التنظيم فى التحريض.. وخبراء: تحركاتهما فاشلة ويتحركان وفق تعليمات مموليهما

آخر خدمة الغز علقة.. فشل خالد أبوالنجا وعمرو واكد بالكونجرس يدفع الإخوان لفضحهما.. إعلامى إخوانى يهاجم "أبو النجا": لا يستطيع التعايش مع الآخرين.. وأحد حلفاء التنظيم يتهمه بالفاشى: رضينا بالهم والهم مرضيش بينا"

فيديو.. حسن بلبل يهاجم عمرو واكد وأبو النجا ومعتز مطر بأغنية "اطمن"

عمرو واكد

اخبار التعديلات الدستورية

كذب عمرو واكد

اليوم السابع بلس

التعديلات الدستورية

اخبار مصر




لا تفوتك
الشعب قال كلمته.. إشادة واسعة بنسبة المشاركة فى استفتاء 2019.. برلمانيون: دليل على وعى المصريين.. رئيس "دعم مصر": أثبتوا أنهم حائط صد.. سليمان وهدان: النسبة تؤكد خطوة فى استكمال سلسلة الإنجازات

الشعب قال كلمته.. إشادة واسعة بنسبة المشاركة فى استفتاء 2019.. برلمانيون: دليل على وعى المصريين.. رئيس "دعم مصر": أثبتوا أنهم حائط صد.. سليمان وهدان: النسبة تؤكد خطوة فى استكمال سلسلة الإنجازات

صور.. الوطنية للانتخابات: 27 مليون مواطن شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. 23 مليون و416 ألف قالوا "نعم" بنسبة 88% و2مليون و945 ألف قالوا "لا" بنسبة 11% والمشاركة 44%.. والاستفتاء شهد له العالم

صور.. الوطنية للانتخابات: 27 مليون مواطن شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. 23 مليون و416 ألف قالوا "نعم" بنسبة 88% و2مليون و945 ألف قالوا "لا" بنسبة 11% والمشاركة 44%.. والاستفتاء شهد له العالم

"مرفق الكهرباء": ندرس تكلفة توليد الطاقة من " المخلفات " تمهيداً لاصدار التعريفة

"مرفق الكهرباء": ندرس تكلفة توليد الطاقة من " المخلفات " تمهيداً لاصدار التعريفة

"على طريقة الحاجة سعدية".. 3 سيدات ضحايا جدد للعمرة المجانية بالشرقية

"على طريقة الحاجة سعدية".. 3 سيدات ضحايا جدد للعمرة المجانية بالشرقية

شاهد.. لاعبو الزمالك يحتجون بعنف على حكم مباراة بيراميدز.. وأمن الملعب يتدخل

شاهد.. لاعبو الزمالك يحتجون بعنف على حكم مباراة بيراميدز.. وأمن الملعب يتدخل

رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب: نتائج الاستفتاء كتبت شهادة وفاة " الإرهابية "

رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب: نتائج الاستفتاء كتبت شهادة وفاة " الإرهابية "

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة