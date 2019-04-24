الجريدة الرسمية تنشر قرار الترخيص بتدريس المناهج الأمريكية لإحدى المدارس الخاصة

كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الأربعاء، قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بشأن الترخيص لإحدى المدارس الخاصة للغات القسم الدولى بتدريس المناهج الأمريكية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى، للجهة المانحة بعد معادلتها بالمحتوى العلمى للمناهج المصرية على أن يكون الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة لحين توفيق الوزارة أوضاعها مع الجهات المانحة للشهادات الأمريكية على أن يكون تجديد الترخيص مؤقت بواقع فصلين وينموان بداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى 22 فصلا وبكثافة قدرها 25 طالبا فى الفصل الواحد.

وتدرس المدرسة المواد "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" طبقا للمناهج المصرية للطلاب المصريين والوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية، على أن تخضع المدرسة لإشراف الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية من جميع النواحى الفنية والإدارية والمالية مع الالتزام بتوفيق أوضاعها طبقا للإجراءت التى تتخذها الوزارة بشأن التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى تصدر عن الوزارة فى هذا الشأن.