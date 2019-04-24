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التفاصيل الكاملة لأزمة تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر × 15 معلومة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:00 ص
التفاصيل الكاملة لأزمة تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر × 15 معلومة
الأقصر – أحمد مرعى
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أزمة كبيرة أثيرت مؤخراً بالجدل بين خبراء الآثار بعد الانتهاء من ترميم وإعادة التمثال الرابع والأخير للملك رمسيس الثانى فى واجهة معبد الأقصر، وذلك فى يوم التراث العالمى 18 أبريل المقبل، فى مؤتمر عالمى حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيرى أمين المجلس الأعلى للآثار، وعدد من السفراء وقيادات المجتمع الدولى والمصرى.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل الأزمة ورأى رجال الآثار المصريين والأجانب فى العمل بالتمثال الأخير بواجهة المعبد:
 

1. أحمد عربى مدير معبد الأقصر أكد على تغطية التمثال لإجراء بعض الترميمات الدقيقة

2. واجهة المعبد الأصلية لها 2 ماكيت مرسوم على جدران المعبد

3. الماكيت الأول داخل صالة الملك رمسيس الثانى بالمعبد ويضم 6 تماثيل 2 منهم يمثلان الملك جالس و4 منهم يمثلونه واقف ومسلتين وهذا الماكيت يعرفه جميع الأثريين فى الركن الجنوبى الغربى من قاعة رمسيس الثانى

4. الماكيت الثانى قديم يوجد خلف الصرح الشرقى للمعبد وهو يمثل الواجهة الأصلية للمعبد ولا يعرفه الكثيرون، وهو عبارة عن مسلتين وتمثالين جالسين للملك فقط

5. اختلاف الماكيتين للواجهة لكونه فى عصور لاحقة لعصر رمسيس الثانى تم إعادة استخدام بعض التماثيل فأضيفت التماثيل الأربعة

6. من المعروف أن معابد الدولة الحديثة تضم فقط تمثالين ومسلتين

7. حين أخذت الحملة الفرنسية صور الواجهة الأمامية للمعبد كان بها ثلاثة تماثيل فقط وثلاثة آخرين غير موجودين لعدم اكتمالهم

8. الدكتور محمد عبدالقادر عثر فى عام 1958 خلال أعمال الحفائر على بقايا التماثيل الثلاثة بأماكنهم الطبيعية بعد دعم من الرئيس عبد الناصر تكلف الـ10 آلاف جنيه

9. اثنان من التماثيل بالجرانيت الأسود للملك واقفًا والثالث عثر عليه عبد القادر بشكله الأوزيرى والذى قامت البعثة المصرية بترميمه بالهيئة التى وجد عليها

10. تم مؤخرا استكمال الواجهة كما كانت عليه فى عهد المصرى القديم

11. مدير معبد الأقصر ناشد بدعم الأثريين المصريين لخدمة القطاع الأثرى بدلاً من التشكيك بهم

12. الدكتور راى جونسون رئيس البعثة الأمريكية بالأقصر أكد أن إعادة بناء والوضع الأصلى لتمثال رمسيس الثانى بالأقصر صحيحان 100%

13. رئيس البعثة الأمريكية بمصر أكد أن التمثالين الخارجيين المصنوعين من الجرانيت الأحمر على أقصى الجانبين الشرقى والغربى للصرح كانا ضمن خطة معدلة لواجهة الصرح

14. الدكتور راى جونسون أكد أن أعمال إعادة البناء للتماثيل التى تمت بمعرفة الوزارة صحيحة وسليمة

15. رئيس البعثة الأمريكية شكر فريق العمل المصرى على المشروع الضخم من قِبل الوزارة

 

التفاصيل الكاملة لأزمة تمثال الملك رمسيس الثاني الجديد بمعبد الأقصر.. في 15 معلومة (3)
 

 

التفاصيل الكاملة لأزمة تمثال الملك رمسيس الثاني الجديد بمعبد الأقصر.. في 15 معلومة (1)
 

 

التفاصيل الكاملة لأزمة تمثال الملك رمسيس الثاني الجديد بمعبد الأقصر.. في 15 معلومة (2)
 

 


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