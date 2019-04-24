"التعليم" و"الأورمان" يكرمان الطلاب الأيتام المتفوقين علميًا

كتب محمود طه حسين

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجمعية الأورمان، اليوم، الطلاب والطالبات الأيتام المتفوقين فى حفل أقيم بديوان عام الوزارة تحت شعار "أزرع خير.. ارسم بسمة"، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتشجيع وتحفيز الطلاب المتفوقين ودعمهم للاستمرار وتطوير الأداء.

وحضر الاحتفال هشام السنجرى، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بالوزارة، وإيهاب فؤاد المدير التنفيذى لجمعية الأورمان، وعادل عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، بجانب الطلاب المكرمين وبعض أسرهم، وعدد كبير من قيادات الوزارة وقيادات جمعية الأورمان.

ورحب هشام السنجرى، بالحضور خاصة الطلاب والطالبات المتفوقين ناقلًا تحيات الدكتور طارق شوقى وتمنياته للطلاب بدوام التفوق والتميز، موجهًا الشكر لجمعية الأورمان على الجهود الكبيرة التى تبذلها من أجل أنشطة التنمية الاجتماعية.

وأثنى السنجرى، على الطلاب لتفوقهم وتميزهم رغم كل الظروف الصعبة متمنيًا استمرار التفوق للجميع، مشيرًا إلى أن التفوق ليس دراسيًا فقط ولكن يجب أن يكون اجتماعيًا وأيضًا فى كافة المجالات المختلفة، مؤكدًا على أن الإنسان دائمًا وأبدًا يستطيع التفوق طالما توفرت لديه الإرادة.

وأكد عادل عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، أن مبادرة تكريم الطلاب الأيتام جاءت مواكبة مع الاحتفالات بيوم اليتيم بالتعاون مع جمعية الأورمان والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، بهدف تنمية شخصية الطلاب وتزويدهم بالمهارات الحياتية التى تمكنهم من التعامل مع ما يواجههم من مواقف ومشكلات وأيضًا تكريم وتشجيع أبنائنا الأيتام المتفوقين علميًا واجتماعيًا.

وقال إيهاب فؤاد، أحد قيادات جمعية الأورمان، أن الأورمان تضع على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها مصلحة الطفل اليتيم سواء كان هذا الطفل اليتيم فى دار من دور الجمعية أو فى منزله مع أمه الأرملة أو فى مدرسته وداخل فصله، وأن الهدف من هذا التكريم هو تشجيع وتحفيز الطلاب الأيتام على التفوق والتأكيد لهم أنهم ليسوا وحدهم وأننا جميعًا خلفهم ندعمهم ونساعدهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

ومنحت جمعية الأورمان 100 طالب وطالبة من جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية مبلغ 1000 جنيه مصرى، وذلك ضمن احتفالات الجمعية بيوم اليتيم والتى بدأتها هذا العام بتنظيم عدد من الاحتفالات فى الجمعة الأولى من شهر أبريل فى القاهرة والمحافظات.