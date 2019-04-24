video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تكرم طلاب مدارس "STEM" المشاركين فى مسابقة كانجارو العالمية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:32 ص
التعليم تكرم طلاب مدارس "STEM" المشاركين فى مسابقة كانجارو العالمية الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
شهد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أمس، الاحتفال الخاص بتكريم طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" المشاركين بمسابقة كانجارو العالمية فى الرياضيات.
 
وقال الدكتور رضا حجازى، فى كلمته، إن 531 طالب من 645 طالب من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية أدوا اختبار المسابقة، في خمس مدارس هى: "أكتوبر والمعادى والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط" كمنحة من هيئة كانجارو العالمية.
 
وأضاف حجازي، أن 25 معلم رياضيات من ‏مدرسي الرياضيات بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فى 14 محافظة حصلوا على ‏تدريب على المسابقة فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في شهر فبراير الماضي، وذلك للتعرف على المسابقة وشروطها وتدريب الطلاب عليها.
 
‏وأكد حجازي أنه نظراً لتفوق طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم و‏التكنولوجيا ‏STEM‏ بناءً على تحليل النتائج من هيئة كانجارو الدولية فقد تم تخصيص نسبه 25% من إجمالى ‏عدد طلاب مدارس المتفوقين المشاركين فى المسابقة لنيل الميدالية الذهبية وعضوية نادى كانجارو ويبلغ عددهم (135) طالب وتم منحهم شهادات تفوق.‏
 
وأعلن رئيس قطاع التعليم العام، عن حصد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ‏STEM‏ على المراكز الأولى فى المستويين (الخامس – السادس) الذين تم مشاركتهم ‏بالمسابقة، وتم تكريمهم بتقديم 10 جوائز للطلبة الأوائل.
 
والطلاب الفائزين على المراكز الأولى بالمستوى الخامس هم: "محمد مهدى محمد عبدالمنعم (6 أكتوبر / G10‎‏)، وأنطوان عبد‏المقصود إبراهيم ميخائيل (الدقهلية / ‏G10‎)، ومهند أشرف حامد أبو سريع (6 أكتوبر / G10)، ويارا وليد أحمد الهجرسي (المعادي / ‏G10)، وعبد الرحمن سعيد حسن ‏السيد (الإسكندرية / ‏G10)".
 
والطلاب الفائزين على المراكز الأولى بالمستوى السادس هم: "محمد عبد القادر محمد عبد القادر (الدقهلية / ‏G11‎‏)، وجهاد محمد عبدالغني ( أسيوط / G11)، وأحمد عبد المرضي عبد الرؤوف (الإسماعيلية / G11‎)، وصلاح عبد العزيز صلاح ‏سلطان (المنوفية / ‏G11)‎، وشريف محمد ‏إسماعيل الأمبابي (أكتوبر / ‏G11)‎‏.‏
 
وتعد مشاركة مصر في مسابقة كانجارو العالمية في ‏الرياضيات هي الأولى من نوعها والتي يشترك بها 87 دولة على مستوى العالم بعدد  يقارب 6 ملايين طالب ‏علي مستويات الاختبارات المختلفة من الأول إلى السادس بما يوازي المستويات الدراسية من ‏الصف الأول إلي الصف الثالث الثانوي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏بإعلان عام 2019 هو عام التعليم‎.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة جودة التعليم تحصل على أول اعتراف دولى من المجلس العالمى

التعليم تنظم برامج تثقيفية توعوية ببعض مدارس التعليم الأساسى

التربية والتعليم

مدارس المتفوقين

مسابقة الكانجور

الرياضيات

اخبار اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة