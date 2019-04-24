التعليم العالى: مجلس الوزراء وافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة المنوفية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالتعليم العالى، اليوم الأربعاء 24 أبريل الجارى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009، فيما يتعلق بالمادة 18، وينص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، بينهم 3 من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالإضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
كما أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، سعيًا نحو خلق جيل قادر علي التميز والإبداع، وإسهامًا في تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيًا مع توجهات الدولة.
ووافق المجلس علي مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
من ناحية أخرى أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موافقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، سعيًا نحو خلق جيل قادر علي التميز والإبداع، وإسهامًا في تلبية متطلبات أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة بما يخدم الصالح العام تماشيًا مع توجهات الدولة.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بشأن تغيير مٌسمي كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
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