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التحقيق مع 4 أجانب بتهمة تهريب قطع أثرية عبر مطار أسوان

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:04 ص
التحقيق مع 4 أجانب بتهمة تهريب قطع أثرية عبر مطار أسوان مطار أسوان أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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فتحت نيابة أسوان، مساء الثلاثاء، تحقيقاً موسعاً مع 4 أجانب  بعد ضبطهم بمطار أسوان أثناء محاولتهم تهريب قطع أثرية داخل صندوق خشبى قديم، إلى خارج مصر عبر طائرة خاصة.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما اشتبه رجال الجمارك بمطار أسوان، تحت إشراف أحمد رزق مدير أمن الجمارك بالمطار، بـ4 أجانب  على متن طائرة خاصة عبر مطار أسوان فى نحو الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء، وكشف جهاز التفتيش الإلكترونى "إكس راى" عن وجود قطع يشتبه فى كونها أثرية داخل حقائب المسافرين، وبالعرض على الأحمد الجعفرى مدير الجمارك، أمر بالتحفظ على القطع المشتبه فيها واستدعاء خبير أثرى لفحص القطع المضبوطة.

وكشفت المعاينة الأولية لخبير الآثار، عن أن القطع الموجودة عبارة عن قطع مقلدة وبينها قطع أثرية بالفعل وهى عبارة عن تمثال أثرى وقطع فخارية – جار حصرها - وبالعرض على اللواء طيار باسم بيومى، مدير مطار أسوان، تم التحفظ على المضبوطات وتحويل القضية إلى النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة أسوان بمعرفة المستشار أحمد شمس، مدير النيابة، أن المتهمين الأربعة يعملون فى مجال تصميم الأزياء بإنجلترا، وكانوا فى رحلة سياحية داخل مصر، وأثناء السفر عائدين إلى بلادهم على متن طائرة خاصة نجح رجال الجمارك فى ضبط القطع الأثرية بحوزتهم والتى كانت موجودة داخل صندوق خشبى قديم، واعترف أحد المتهمين الأربعة ويدعى "صمويل جيميز" بأن القطع خاصة به وحده.

 


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