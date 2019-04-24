البحوث الزراعية: حملة قومية للقمح اثناء الحصاد والتخزين لتقليل الفاقد

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ،إن الحملة القومية للقمح والتى انطلقت الشهر الماضى تواصل اعمالها بجميع المحافظات اثناء وبعد حصاد المحصول لتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن من مهام الحملة القومية للقمح ،توعية المزراعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمتابعة محصول القمح قبل الحصاد لزيادة الانتاج وتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والدراس والتخزين، ومنذ انطلاق الحملة ضمت العديد من اللجان منها بحوث القمح ،وأمراض النبات ، وإنتاج وفحص التقاوى ، والمعمل المركزى للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية .

وأضاف علاء خليل، إن الحملة القومية لمحصول القمح أصبحت نموذجا يتحذى به فى المحاصيل الأخرى خاصة بعد أن تطور نشاط الحملة وأصبح مشروع الحقول الإرشادية الممول من أكاديمية البحث العلمى لنشر التقنيات الحديثة لزراعة القمح وإدخال تقنيات أدت إلى زيادة محصول القمح بحوالى 22% وتوفير 30-25% من كميات مياه الرى فى حقول القمح وتوفير 25% من كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة، موضحا أن عدد الحقول الإرشادية لهذا العام 2387 حقل مفرد، و4000 تجميعات إرشادية بمجموع 6387 حقل إرشادى.