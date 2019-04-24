

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن ذلك جاء خلال اجتماع ثنائي بينهما، بمقر قيادة القوات البحرية الايطالية في روما، بمشاركة وفد من البحرية الكويتية، وكبار ضباط البحرية وقادة الافرع الايطاليين، وبحضور القائم بأعمال سفارة الكويت لدى ايطاليا المستشار سامي الزمانان، والملحق العسكري الكويتي بالانابة مقدم ركن خالد اللهو.



واستعرض الكندري وجيرارديللي - خلال اللقاء - العلاقات الراسخة والمثمرة بين القوات البحرية في كلا البلدين، وما شهدته من تطور مطرد في التعاون الثنائي على مختلف المستويات، لاسيما في تبادل الخبرات، وتطوير القدرات، والتأهيل والتدريب، في اطار التعاون العسكري الثنائي والدولي في مواجهة التحديات العالمية والاقليمية.



كما اطلع الوفد الكويتي في مستهل الزيارة الرسمية الى ايطاليا، على برامج تسليح، واستراتيجيات تحديث وتطوير الاسطول والقوات البحرية الايطالية، بالاعتماد على احدث التكنولوجيات العسكرية والادارة المتكاملة، خاصة تلك التي تمتاز بها الصناعات العسكرية والنظم الايطالية، بما يتماشى مع طبيعة التحديات التقليدية والمستجدة والمهام الموكلة لها.



وقدم جيرارديللي عرضا حول أنواع المهام المناطة بالبحرية الايطالية، من حماية البحرية وخطوطها، وتأمين الموانئ، الى حماية الأراضي الوطنية والمصالح الاستراتيجية، ومكافحة الارهاب والتهريب، ومن المساهمة في مهام الأمم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وحلف شمال الاطلسي (ناتو)، الى حماية المنصات البحرية، وأنشطة الرقابة، اضافة الى الدبلوماسية البحرية وبناء القدرات.



وفي السياق ذاته، التقى الكندري والوفد المرافق له، أمين عام وزارة الدفاع الايطالية مدير قطاع التسليح الوطني الجنرال الركن نبكولو فالسابيرنا؛ وذلك بمقر قيادة وزارة الدفاع.