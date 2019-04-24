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الأمن العام اللبنانى: إسرائيل تحاول تجنيد عملاء لها تحت ستار رحلات سياحية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:46 ص
الأمن العام اللبنانى: إسرائيل تحاول تجنيد عملاء لها تحت ستار رحلات سياحية الشرطة اللبنانية ـ صورة أرشيفية
بيروت(أ ش أ)
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كشف جهاز الأمن العام اللبنانى النقاب عن أن إسرائيل تحاول النفاذ إلى لبنان عن طريق تجنيد عملاء لها ضمن وفود تحت ستار "رحلات سياحية"، من أجل استخدامهم لأهداف أمنية واستخباراتية.

ودعا الجهاز - فى بيان له اليوم الأربعاء، المواطنين اللبنانيين، وأصحاب مكاتب السياحة والسفر، إلى التنبه لعدم الوقوع ضحية هذا الأمر الذى تم اكتشافه، موضحا أن أشخاصا وشركات يدعون تنظيم رحلات سياحية مختلفة إلى لبنان، والترويج لها عن طريق الرسائل الإلكترونية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ دون أن يكون لهؤلاء مكاتب رسمية، أو وكلاء معتمدين.

وقال جهاز الأمن العام اللبنانى - فى بيانه - " إنه تبين أن إسرائيل تقوم بمثل هذه الأمور فى إطار محاولات اختراق لبنان، وتجنيد عملاء لها داخل الأراضى اللبنانية".

 


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