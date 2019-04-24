اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

كتب أسامة عبد الحميد

تولى الدولة اهتمامها بالمواطن المصرى، لتوفير احتياجاته الغذائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يقام معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة للجمهور ورفع العبء عن كاهل الأسر الفقيرة.



"اليوم السابع" يوضح أهداف معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" خلال السطور التالية:

1- معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" متخصص فى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمشروبات.

2- الثلاثاء 23 أبريل موعد افتتاح المعرض، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحضور رئيس الوزراء.

3- يفتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" أبوابه للجمهور من 24 إبريل إلى 4 مايو من الحادية عشرة صباحاً إلى العاشرة مساءً.

4- يشارك فى المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة التموين، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات.

5- يقام المعرض فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

6- عدد العارضين بالمعرض 125 عارضا على مساحات 15 ألف متر.

7- مخطط أن يصل عدد الزوار للمعرض إلى 250 ألف زائر.

8- معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" مخصص السلع الغذائية والاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

9- السلع الموجودة فى المعرض أسعارها مخفضة بقيم تترواح إلى نحو 25% عن نظيرتها فى الأسواق.

10- هدف معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" تخفيف العبء عن الأسر المصرية وتوفير احتياجاتها بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء.