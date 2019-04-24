وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن الاشتباكات اندلعت الإثنين الماضي بعدما هاجم مقاتلو "داعش" قرى تقع تحت سيطرة "طالبان"، كما نقلت عن العضو بالمجلس المحلي للإقليم سهراب قادري قوله إن مقاتلي "داعش" سيطروا على ست قرى بمقاطعتي "خوجياني" و"شيرزاد" بالإقليم وأن القتال لايزال مستمرا.

وتابع المسؤول المحلي قائلا إن القتال تسبب في فرار قرابة 500 أسرة من منطقة الاشتباكات، فيما لم تتوفر حصيلة للقتلى أو الجرحى.

من جانبه، صرح آية الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم أن السلطات ستقدم المساعدة إلى النازحين عبر توفير المعونة الطبية والغذائية.

يذكر أن إقليم "ننجرهار" القريب من الحدود مع باكستان يعد معقلا لتنظيم "داعش" إلا أن بعض القرى بمقاطعتي "خوجياني" و"شيرزاد" تقع تحت سيطرة "طالبان".