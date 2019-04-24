ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الرعاية الصحية والاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بصعود 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% رابحا عدد 1.270 نقطة ليصل إلى مستوى 5725.15 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحا عدد 3.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6149.88 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.610 نقطة ليصل إلى مستوى 4908.99 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 61.8 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار كويتى عبر 2890 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، تلاه قطاعى الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.

وجاء سهم "السورية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 15.84%، تليه أولى وقود بنسبة 9.48%، ثم العقارية بنسبة 8.73%، فيما تصدر سهم "التعمير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.90% ثم مواشى بنسبة 10%، ثم بيت الطاقة بنسبة 7.59%