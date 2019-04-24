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ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:28 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 18396 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.


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