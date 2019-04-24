ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات العرب والأجانب

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 14749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2291 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 18396 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 466 نقطة.
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