ارتفاع عدد ضحايا الأمطار والانهيارات الأرضية فى جنوب أفريقيا لـ51 قتيلا

بريتوريا (أ ش أ)

أعلنت نوموسا دوبى نكوبى وزيرة الشئون المحلية فى مقاطعة "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والانهيارات الأرضية إلى 51 قتيلًا.

وذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرق الإغاثة تواصل جهودها لإزالة الانهيارات الأرضية التى أثرت على المقاطعة وخاصة "ديربان" المدينة الرئيسية فى "كوازولو ناتال".

ومن جانبها، أكدت السلطات المحلية نشر جنود لمساعدة خدمات الإغاثة فى المناطق الأكثر تضررًا.

كان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا قد أعرب عن خالص تعازيه لجميع الأسر والمجتمعات الذين فقدوا أحباءهم والذين أصيبوا وخسروا ممتلكاتهم.. مضيفًا أن: "الوضع الحالى يجبرنا على جمع الأمة بأكملها لمساعدة جميع المتضررين".

ومن المقرر أن يزور رامافوسا الجزء الشرقى من البلاد؛ للوقوف عن قرب على آخر تطورات موجة سوء الأحوال الجوية.