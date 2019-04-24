ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والاستثمار

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.20% رابحا عدد 2.87 نقطة ليصل إلى مستوى 1441.18 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 2.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 467 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 13.13% مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.47%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.04% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.85%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 12.86% بضغوط هبوط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 5.17%.