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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 9قطاعات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:21 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 9قطاعات بورصة السعودية
كتب ــ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.10% رابحا عدد 9.58 نقطة ليصل إلى مستوى 9237.51 نقطة.

 

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 23.4 مليون سهم بقيمة 711 مليون ريال، وارتفعت أسهم 67 شركة، فيما تراجعت 85 شركة.

 

وارتفعت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 1.38%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.17%.


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