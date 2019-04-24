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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:18 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات البورصة السعودية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحا عدد 9.84 نقطة ليغلق عند مستوى 9237.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.27% رابحا عدد 9.45 نقطة ليغلق عند مستوى 3551.24 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.6 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 62 شركة، فيما تراجعت 114 شركة. 
 
وارتفعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.42%.
 
 

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