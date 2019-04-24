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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات وسط ضعف السيولة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:07 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات وسط ضعف السيولة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 805.612 مليار جنيه. 

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.8 مليون ورقة مالية بقيمة 391.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.11% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.93%، والعرب على 17.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.97%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32.8 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18429 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.


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