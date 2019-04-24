video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اتحاد عمال مصر يعلن أسماء المكرمين من الرئيس باحتفالية عيد العمال الثلاثاء

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:23 م
اتحاد عمال مصر يعلن أسماء المكرمين من الرئيس باحتفالية عيد العمال الثلاثاء النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أكد اتحاد عمال مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكرم فى احتفالية عيد العمال، يوم الثلاثاء المقبل، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى تقديرًا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال.

وكشف اتحاد العمال، فى بيان له، أن الأسماء المقرر تكريمها من الرئيس، وهم: السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وسعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى، ومحمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للزراعة والرى، والنائب جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، واسم المرحوم عبد المنعم محمد العزالى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية سابقًا، وسيد يوسف طه رئيس النقابة العامة للبريد سابقا، وحمدى مصيلحى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وسكرتير الإعلام بالاتحاد العام سابقا، وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك سابقا، وحسام عماد وفهيمة محمد على أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للبترول سابقا".

وقال النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن هؤلاء المكرمون لهم بصمات واضحة بمجال العمل النقابى المحلى والخارجى وساهموا بجهودهم المخلصة فى خدمة الوطن والدفاع عن مصالح العاملين كل فى قطاع عمله.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اتحاد عمال مصر: احتفالية عيد العمال 30 أبريل بالإسكندرية

عمال مصر

اتحاد عمال مصر

السيسى

عيد العمال

اتحاد العمال

احتفاليه عيد العمال




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة