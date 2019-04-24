إنهاء تركيب 3 محطات مياه بالداخلة بتكلفة 40 مليون جنيه يونيو المقبل

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس إميل فايز رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، أنه يجري الانتهاء من إنشاء 3 محطات إزالة حديد ومنجنيز بمركز الداخلة، وهي محطة الشبابية بطاقة 7000م3 / يوم، ومحطة الجيزة بطاقة 3000م3/يوم، ومحطة الراشدة بطاقة 3000م3/يوم وذلك بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه.

وأضاف فايز، أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتطوير البنية التحتية بكافة القري والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك المشروعات قبل نهاية يونيو القادم.