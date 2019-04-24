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إصابة شخصين لإصابتهما سائق وربة منزل فى مشاجرة لخلافات الجيرة ببنها

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:33 ص
إصابة شخصين لإصابتهما سائق وربة منزل فى مشاجرة لخلافات الجيرة ببنها كلابش - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أصيب سائق وربة منزل أثر مشاجرة مع أخرين لخلافات الجيرة بقرية ميت الحوفيين دائرة مركز بنها، تم ضبط طرفى المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنها من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية قرية ميت الحوفيين بدائرة المركز.

 

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "بسام. ج. ص" 30 سنة، سائق مصاب بجرح قطعى بالرأس وأخر بالساق اليمني، وزوجة شقيق الأول المدعوة "السيدة. ح. ا" 24 سنة ربة منزل، مصابه بكدمة بالأنف وجرح سطحى أعلى الجبهة من الناحية اليسرى.

 

وطرف ثان "مصطفي.ح.م" 21 سنة، عامل، و"حمدى.س.ا" 37 سنة، فلاح وجميعهم مقيمين بناحية قرية ميت الحوفيين بدائرة المركز .

 

وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب محدثين ما بهما من إصابات، وجرى إخطاراً العميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية.

 

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة. 

 

تحرر عن ذلك المحضر رقم 9747 جنح مركز بنها، لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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