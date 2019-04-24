أورنج مصر تطلق خدماتHome VDSL الجديدة فى السوق المصرى

تقرير خاص

أعلنت أورنچ مصر، الرائدة فى مجال تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، عن إطلاق خدمات Home Internet المتكاملة بعد الإعلان عن باقات Home VDSL لمشتركيها فى مصر بسرعات إنترنت غير مسبوقة تصل إلى 100 ميجا في الثانية.

وتم إطلاق المرحلة الأولى من الخدمة الجديدة في القاهرة والإسكندرية وستتوسع لتشمل باقي المحافظات الأخرى قريباً.

ومع خلال استخدام شبكة الألياف الضوئية وبسرعات فائقة تصل إلى 100 ميجا في الثانية تقدم اورنچ باقات جديدة بسعر يبدأ من 300 جنيه فقط شهريًا، بالإضافة إلى توفير سرعات 50 ميجا في الثانية و25 ميجا في الثانية بأسعار تنافسية تبدأ من 160 جنيه في الشهر. ولأول مرة تتعاون اورنچ مصر مع جوميا، واحدة من أكبر مواقع التسوق الالكتروني في مصر، حيث يمكن للعملاء الآن التسوق بسهولة عبر الإنترنت واختيار من بين باقات Home VDSL الجديدة.

توفر باقات Home VDSL الجديدة لعملاء أورنچ تجربة لا مثيل لها وقيمة غير مسبوقة مما يسمح لهم الاستفادة من جميع خدمات الانترنت المتقدمة مثل مشاهدة وتحميل فيديوهات بدقة عالية 4K دون تقطيع ، الاستمتاع بالألعاب الإلكترونية بجودة عالية، تحميل الملفات الكبيرة (جيجابايتس) في دقائق معدودة الي جانب امكانية استخدام جميع افراد الاسرة لشبكة الإنترنت في نفس الوقت دون التأثير على جودة الخدمة.

وبهذه المناسبة قال بيير إتيان سيزيرون، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة اورنچ مصر" مع إطلاقنا لخدمات VDSL الجديدة نؤكد مكانتنا كمشغل رائد في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة غير المسبوقة للسوق المصري".

أضاف بيير: "استطعنا بنجاح اطلاق العديد من الخدمات سواء للأفراد أو الشركات وذلك بعد ضخ استثمارات ضخمة في البينة التحتية التي أثمرت عن حصول شبكة اورنچ مصر علي شهادة اعتماد من شركة Ookla كأسرع شبكة في مصر من قبل شركة Ookla العالمية ، بعد اختبارات لسرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية. "نركز في اورنچ ليس فقط علي تقديم خدمات جديدة ومتميزة ولكننا نولي اهتمامًا إضافيًا بتقديم أفضل تجربة عملاء لمشتركينا على الإطلاق".

وكانت أورنچ مصر أول شركة توقع اتفاقية شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات من أجل إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لعملائها في السوق المصري. ومع باقات Home VDSL الجديدة تمكنت اورنچ من تقديم سرعات فائقة تصل إلى 100 ميجا في الثانية (Mbps) بدلاً من 16 ميجا في الثانية (Mbps) المعمول بها حاليًا.