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أم فى الشرقية تقتل ابنها بطعنة فى القلب لرفضه المذاكرة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:19 م
أم فى الشرقية تقتل ابنها بطعنة فى القلب لرفضه المذاكرة حبس
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة مركز الزقازيق، برئاسة عبدالسلام عابدين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس أم قتلت طفلها بعدما طعنته فى قلبه، "دون قصد" لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيدى بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمى بمدينة الزقازيق، بوصول "عبدالله م ع " 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادى، مُقيم بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، وتوفى وصوله مباشرة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة الطفل، وتُدعى "ج.م.ال"، ربة منزل، فيما جرى ضبطها، وأقرت بأنها لم تكُن تقصد قتله، حيث كانت تقصد تأديبه فقط، وذلك بسبب رفضه استذكار دروسه، وحاولت التهويش عليه بسكين لكنها جاءت فى قلبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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