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أسهم أوروبا تتراجع لمخاوف من وقف الصين إجراءات التيسير النقدى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:04 م
أسهم أوروبا تتراجع لمخاوف من وقف الصين إجراءات التيسير النقدى اسهم اوروبا
(رويترز)
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 تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم الأربعاء بعدما تفوق تأثير المخاوف من أن تعلق الصين إجراءات تيسير السياسة النقدية على أرباح قوية في المنطقة من كريدي سويس وساب الألمانية.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %.

وسجل المؤشر مكاسب في الجلسات الثماني السابقة، حيث دأب على الانتعاش بعد فتح ضعيف.

وارتفع المؤشر داكس الألماني قبيل إعلان بيانات مؤشر إيفو لمناخ الأعمال بينما انخفضت الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة.

ونزل مؤشر قطاع السيارات 1%، وتصدر سهم رينو الانخفاضات بعدما أعلنت شريكتها اليابانية نيسان موتور خفض توقعاتها السنوية للأرباح إلى أدنى مستوى في نحو عشر سنوات بفعل ضعف الأداء في الولايات المتحدة.

وتراجع قطاع النفط والغاز بعدما قفز اثنين بالمئة في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع أسعار الخام.

وصعد سهم بنك كريدي سويس السويسري 3% بعدما سجل أرباحا غير متوقعة وقال إنه متفائل على نحو حذر بشأن الربع الثاني في أعقاب بداية صعبة للعام.

وكان سهما وايركارد للمدفوعات وساب الألمانية للبرمجيات الأفضل أداء على ستوكس 600 وساهما أيضا في دعم داكس.

وصعد سهم وايركارد 8% بعدما أفادت بلومبرج أن مجموعة سوفت بنك اليابانية تتطلع لاستثمار نحو 900 مليون يورو (مليار دولار) للحصول على حصة أقلية في الشركة.

وقفز سهم ساب 6% ودفع مؤشر قطاع التكنولوجيا للصعود 1.9% حيث وضعت الشركة أهدافا طموحة جديدة متوسطة المدى لتعزيز هوامش الربح بعد خسائر تشغيل في الربع الأول نتجت بشكل أساسي عن تكاليف إعادة هيكلة.

وارتفع قطاع الرعاية الصحية بدعم من مكاسب نوفارتس حيث رفعت شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام 2019 بعد نتائج قوية لأرباح ومبيعات الربع الأول.


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