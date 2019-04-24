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أرقام هامة عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:11 ص
أرقام هامة عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.. تعرف عليها مجلس النواب
كتبت إيمان على
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 تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2019 /2020 ، وتأتى الموازنة هى الأكبر فى تاريخ مصر بمصروفات إجمالية قدرها تريليون و574 مليار جنيه، تسجل 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 10.6% عن مصروفات العام المالى الجارى التى سجلت تريليونا و424 مليار جنيه.

 

وتضمن مشروع الموازنة أرقاما هامة حسب البيان المالى: 

 

- بلغ حجم الموازنة  إلى تريليون و979 مليون جنيه بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) .

 

- تم تقسيمها إلى تريليون و574 مليارا للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)

 

- تم تخصيص 301.1 مليار جنيه بواقع 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى لبند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق.

 

- وصل بند شراء السلع والخدمات "مصروف إيد الحكومه " نحو 74 مليارا و923 مليون جنيه فى مشروع الموازنة (1.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة 14 مليارا و799 مليون جنيه عن العام المالى الحالى

 

- تقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 569 مليارا و135 مليون جنيه (9.2% من الناتج المحلى الاجمالي) بزيادة قدرها 27 مليارا و830 مليون بالعام الحالى بنسبة زيادة قدرها 5.1%.

 

- بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية"، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

 

- بلغ دعم المواد البترولية 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه بالعام الحالى، بخفض قدرة 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5%

 

- دعم الكهرباء وصل لنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدرة 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)

 

- فيما وصلت قيمة "الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية" إلى 128 مليارا و947 مليون جنيه

 

- بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بمشروع الموازنة 82 مليارا و200 مليون جنيه مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه بالعام الحالى بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه.

 

- وبلغت تقديرات العلاج على نفقه الدولة بقيمة 6.6 مليار بالعام الحديد مقابل 5.6 مليار بالعام الحالى.

 

- تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%.

 

- ليغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية.

 

- كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه.


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