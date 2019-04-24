أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-4-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 24-4-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 805.612 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 805.612 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.8 مليون ورقة مالية بقيمة 391.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.11% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.93%، والعرب على 17.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.97%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32.8 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18429 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، على بيع فندق ميريديان هليوبوليس المملوك للشركة، المقدم للبنك الأهلى المصرى بصفته المستشار المالى لعملية البيع.

واشترطت الجمعية على ألا يقل سعر البيع عن متوسط التقييمات المعدة بمعرفة مكاتب التقييم المتخصصة المكلفة من قبل الشركة، وكذلك التقييم المعد من قبل البنك الأهلى المصرى -المستشار المالى لعملية البيع والمفوض من قبل الجمعية العامة للشركة-، مع مراعاة برنامج السداد واعتبارات القيمة الحالية.

وأوضحت أنه سيتم إعطاء الأفضلية للعروض التى تحقق أعلى قيمة نقدية وبمعدلات سداد أسعر مع مراعاة إلا يتم نقل ملكية الفندق إلى المشترى إلا بعد سداد كامل القيمة، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإعداد العقود من قبل المستشار القانوني لصفقة البيع.

وأضافت أنه سيتم مراعاة ضوابط البيع الوارد بعقد إدارة الفندق المبرم مع شركة الإدارة، واستيفاء كافة المستندات الخاصة بعملية البيع ونقل الملكية، واستيفاء الضمانات اللازمة فيما يتعلق بالجزء الآجل من ثمن البيع إن وجد.

وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 3.68 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.1 مليون جنيه أرباح خلال عام 2017.

وأضافت الشركة أن إيراداتها الإجمالية خلال 2018 تراجعت لتسجل 12.41 مليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 34.15 مليون جنيه خلال 2017.

كما أعلنت شركة السويس للأسمنت، عن استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة عمر مهنا من مهام منصبه، وتعيين خير الله هاكان جردال رئيساً لمجلس الإدارة.

وأضافت أنه تم تعيين محمد شنن عضوا بمجلس الإدارة ممثلا عن شركة الأسمنت الفرنسية -سيمون فرنسية- بدلاً من عمر عبد العزيز مهنا.

وسجلت السويس للأسمنت صافى ربح بلغ 121.43 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.13 مليار جنيه خسائر خلال 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضى حيث سجلت 7.42 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 6.46 مليار جنيه فى 2017.