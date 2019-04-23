video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

4 مايو.. الاختبار التحريرى لمسابقة خطباء المكافأة بالأوقاف بمسجد النور

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 12:00 ص
4 مايو.. الاختبار التحريرى لمسابقة خطباء المكافأة بالأوقاف بمسجد النور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحديد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين للحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة بوزارة الأوقاف، يوم السبت 4 مايو المقبل، وذلك بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الأولى تضم محافظات "المنيا- الفيوم- الإسكندرية- دمياط- الإسماعيلية – مرسى مطروح – الوادى الجديد- بور سعيد – شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- السويس".

وأكدت وزارة الأوقاف، ضرورة حضور المتقدمين قبل الموعد بنصف ساعة، كما أنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة المؤهل الدراسى والأصل منه للإطلاع عليه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقاف الإسماعيلية تنظم مسيرة للحث على المشاركة فى الساعات الأخيرة للاستفتاء

الاوقاف

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

مسابقه خطباء الاوقاف

اخبار الاوقاف




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة