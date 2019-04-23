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26 إبريل.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بشمال سيناء

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 01:49 ص
26 إبريل.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بشمال سيناء بحيرة البردويل - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلنت إدارة بحيرة البردويل بشمال سيناء فى بيان عاجل لها، أنه تم وصول التصديق على افتتاح موسم صيد 2019 ببحيرة البردويل بعد صلاة الجمعة 2019/4/26 .

كما وجهت إدارة البحيرة دعوة لمسئولى الجمعيات الخاصة بالصيد وكل الصيادين ومن يهتم ببحيرة البردويل  بالحضور فى هذا اليوم، وأنه سيتم الصيد عن طريق المراسى المخصصة على ساحل البحيرة وهى التلول واغزيوان والنصر ، وسيتم الاحتقال رسميا بانطلاق الموسم لهذا العام من مرسي اغزيوان

وقدم أمجد إبراهيم مدير عام البحيرة التهنئة لأهالى شمال سيناء والصيادين بحلول الموسم الجديد للصيد ببحيرة البردويل.

 

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