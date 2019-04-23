video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ولى عهد أبو ظبى يبحث مع رئيس جنوب السودان التعاون الثنائى

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:00 م
ولى عهد أبو ظبى يبحث مع رئيس جنوب السودان التعاون الثنائى ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اليوم،الثلاثاء، علاقات التعاون بين البلدين وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات، وعددًا من القضايا التي تخدم البلدين.

 

وذكرت وكالة الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - علاقات الصداقة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

 

وأكد ولي عهد أبو ظبي دعم بلاده للسلام والاستقرار في جنوب السودان، متمنيا أن يتعزز الأمن والاستقرار فيها، مشددًا على ضرورة مشاركة الأطراف كافة على بناء الثقة، وبذل مزيد من الجهود البناءة والفاعلة لدعم جهود المصالحة الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدامين في جنوب السودان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرهان: مصر والسعودية والإمارات لديهم جهود لتحسين الوضع فى السودان

انطلاق قمة الحلول التعليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا برعاية الشيخ هزاع بن زايد.. الخبراء: لدينا فرص كبيرة لتنمية التعليم.. مواكبة التطور التكنولوجى ضرورة ملحة.. والقنصل البريطانى: لدينا تعاون مثمر مع الإمارات

انتفاضة عمالية تضرب تنظيم الحمدين وإمارة "أكل الحقوق" .. العمالة الأجنبية فى قطر تبدأ الاحتجاجات ردا على تأخر رواتبهم.. استمرار انتهاكات قوانين العمل..ومنظمات دولية تواجه تميم بجرائم اضطهاد العمال الوافدين

فيديو.. سفير مصر بالإمارات: كان للمرأة مشاركة كبيرة بالتصويت على التعديلات الدستورية

الامارات

السودان

محمد بن زايد

ابو ظبى




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة