video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تموين الإسكندرية يتفقد استعدادات سوبر ماركت أهلا رمضان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:33 م
وكيل تموين الإسكندرية يتفقد استعدادات سوبر ماركت أهلا رمضان جانب من الجولة
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

 قام محمد سعدالله  وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات وتجهيزات معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، والتى تتم الأن بمقر أرض معارض كوتة بالشاطبى، حيث يتم العمل على قدم وساق لسباق الزمن لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادم.

وفى هذا السياق توجه محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين، بتفقد اللمسات الأخيرة لمركز خدمة المواطنين بالإسكان الصناعى بالسيوف، والذى يخدم أهالى رمل ثالث والاطمئنان على اكتمال اللوجيستيات الخاصة بالمركز، وذلك لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع موسم الأعياد.

من جهه أخرى، عقد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، اجتماع موسع و الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل وزارة الطب البيطرى، وفريق عمل مديرية الطب البيطرى بمقر مديرية الطب البيطرى لمجلس إدارة المجزر الألى

واستعراض ما تم تنفيذه من توصيات تمت بالاجتماع السابق ومناقشة أعمال تطوير خطوط الذبح وإجراءات استلام أعمال ترميم المبنى الإدارى، والمخازن للمجزر.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الإسكندرية يضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمى

اخبار الاسكندرية

تموين الاسكندرية

سوبر ماركت اهلا رمضان




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة