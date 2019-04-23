وكيل تموين الإسكندرية يتفقد استعدادات سوبر ماركت أهلا رمضان

الاسكندرية جاكلين منير

قام محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات وتجهيزات معرض سوبر ماركت أهلا رمضان، والتى تتم الأن بمقر أرض معارض كوتة بالشاطبى، حيث يتم العمل على قدم وساق لسباق الزمن لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادم.

وفى هذا السياق توجه محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين، بتفقد اللمسات الأخيرة لمركز خدمة المواطنين بالإسكان الصناعى بالسيوف، والذى يخدم أهالى رمل ثالث والاطمئنان على اكتمال اللوجيستيات الخاصة بالمركز، وذلك لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع موسم الأعياد.

من جهه أخرى، عقد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية، اجتماع موسع و الدكتور يوسف عبد الحميد وكيل وزارة الطب البيطرى، وفريق عمل مديرية الطب البيطرى بمقر مديرية الطب البيطرى لمجلس إدارة المجزر الألى

واستعراض ما تم تنفيذه من توصيات تمت بالاجتماع السابق ومناقشة أعمال تطوير خطوط الذبح وإجراءات استلام أعمال ترميم المبنى الإدارى، والمخازن للمجزر.