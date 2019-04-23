وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضى "سوبر ماركت أهلا رمضان" بشرق وغرب السكة الحديد

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بمدينة الأقصر فى شرق وغرب السكة الحديد، وذلك لمتابعة تنظيمها وتوافد المواطنين عليها وتقديم أفضل عروض الأسعار لهم بكافة المنتجات، والتقى عدد من البائعين داخل المعارض للتأكد بنفسه من نسب الإقبال على السلع الغذائية المختلفة.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه تم افتتاح كل معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بمدن ومراكز محافظة الأقصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحاً أن معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" يهدف إلى توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

وأضاف صلاح، أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بالأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة، بما لا يقل عن 20%، وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.



وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان