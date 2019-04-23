video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضى "سوبر ماركت أهلا رمضان" بشرق وغرب السكة الحديد

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:22 م
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضى "سوبر ماركت أهلا رمضان" بشرق وغرب السكة الحديد معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تفقد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بمدينة الأقصر فى شرق وغرب السكة الحديد، وذلك لمتابعة تنظيمها وتوافد المواطنين عليها وتقديم أفضل عروض الأسعار لهم بكافة المنتجات، والتقى عدد من البائعين داخل المعارض للتأكد بنفسه من نسب الإقبال على السلع الغذائية المختلفة.

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه تم افتتاح كل معارض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" بمدن ومراكز محافظة الأقصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، موضحاً أن معرض "سوبر ماركت أهلاً رمضان" يهدف إلى توفير كل السلع الغذائية التى تحتاجها الأسر المصرية من لحوم ودواجن وأسماك وغيره، بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق بهدف السيطرة على الأسعار.

وأضاف صلاح، أنه تم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى بالأقصر، لعمل عروض على السلع الغذائية داخل محلاتهم بأسعار مخفضة، بما لا يقل عن 20%، وتم التنسيق مع فروع الشركة المصرية 2000 لتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان المبارك "سكر – أرز – شاى- زيوت- دقيق فاخر- مسلى صناعى" بالإضافة إلى الأرصدة الموجودة حالياً بالفروع.

 

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان بشرق وغرب السكة الحديد بالمدينة (1)
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان 

 

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان بشرق وغرب السكة الحديد بالمدينة (2)
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان 
 
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان بشرق وغرب السكة الحديد بالمدينة (3)
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان 

 

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان بشرق وغرب السكة الحديد بالمدينة (4)
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان 

 

وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان بشرق وغرب السكة الحديد بالمدينة (5)
وكيل تموين الأقصر يتفقد معرضي سوبر ماركت أهلاً رمضان 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وكيل تموين الأقصر ورئيس مدينة البياضية يفتتحان معرض "أهلا رمضان"

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التموين

اخبار مصر

معرض سور ماركت اهلا رمضان

اخبار المحافظات

سلع مخفضة للمواطنين




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة