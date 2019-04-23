وفد مصرى يبحث زيادة فرص الاستثمار ونمو حركة التجارة مع ماليزيا

كتب إسلام سعيد

بدأ اليوم وفد رجال الأعمال المصرى، بعثته التجارية والاستثمارية، لدولة ماليزيا، بحضور السفير جمال متولى، سفير جمهورية مصر العربية، بماليزيا والوزير المفوض التجارى عمرو حليم، وبرئاسة الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الماليزى، ممثلا عن الجانب المصرى، وبحضور عدد من ممثلى القطاعات المختلفة بماليزيا.

وقال شريف الجبلى، فى بيان له اليوم، إن مصر تنفذ خطة الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات الاستثمارية الضخمة فى الوقت الحالى، معربا عن رغبة الجانب المصرى فى زيادة التبادل التجارى، والاستثمارى بين مصر وماليزيا، موضحا الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الماليزية في قطاعات الغاز، والبترول، الإنشاءات، الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية والمشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر.

ومن جانبه، أبدى، "وان لطيف" رئيس هيئة تنمية التجارة فى ماليزيا اهتماما بالغا بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، مشيراً إلى أن الجانب الماليزي قد تأخر نوعا ما في المساهمة في هذه المشروعات الضخمة التي تم عرضها عليه.

وعلى جانب آخر، اجتمع الوفد المصرى مع هايرل يعقوب، الوكيل الدائم لوزارة التجارة الدولية، والصناعة فى ماليزيا، حيث أشار الدكتور الجبلى، خلال الاجتماع إلى إمكانية التعاون الاستراتيجى بين الجانبين فى القارة الأفريقية.