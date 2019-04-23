وصول طرد مواسير بوزن 1722 طن لميناء سفاجا

البحر الأحمر- عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا السفينة HR and Evouer وعلى متنها (36) طرد بكر مواسير بوزن 1722 طن لصالح بعض شركات البترول، حيث تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات التجهيز الفنى والإجرائى وتقوم الشركة الهندسية للشحن والتفريغ والنقل والتخزين بمخازن الهيئة تمهيدا لتحديد مسار لخروج الطرد من داخل الميناء.

وشدد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس الهيئة، على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى، ومجلس مدينة سفاجا، وإدارة المرور بالمدينة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات وفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها، وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظا على البنية التحتية .