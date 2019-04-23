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وزير خارجية البحرين ينقل رسالة مؤازرة من الملك حمد للفريق عبد الفتاح البرهان

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:30 ص
وزير خارجية البحرين ينقل رسالة مؤازرة من الملك حمد للفريق عبد الفتاح البرهان وزير خارجية البحرين فى السودان
كتب محمد عبد العظيم
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زار خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحرينى دولة السودان لتقديم الدعم من البحرين إلى الشعب السودانى، حيث نقل رسالة شكر ودعم من الملك البحرينى حمد بن عيسى إلى الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى.

 

وزير خارجية البحرين مع رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان
وزير خارجية البحرين مع رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان

وقال خالد بن أحمد: "نقلت رسالة شكر وعرفان، ودعم ومؤازرة من سيدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لأخيه فخامة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكرى الانتقالي في السودان الشقيق.. حفظ الله السودان بلد الخير والحضارة والحكمة وأرض الكرامة والشهامة والشعب الأصيل".

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وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وجه الشكر لمصر على موقفها الداعم لبلاده ولخيارات الشعب السوداني، ودورها في رئاسة منظمة الاتحاد الأفريقي للوقوف بجانب الخرطوم، نحو مزيد من تفهم الاتحاد للأوضاع في السودان.

 

 

 


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