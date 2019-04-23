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وزير الطيران يشهد تجربة لأحدث ربوت آلى للتعامل مع المفرقعات بمطار القاهرة

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:59 م
وزير الطيران يشهد تجربة لأحدث ربوت آلى للتعامل مع المفرقعات بمطار القاهرة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى
كتب أحمد مصطفى
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شهد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، تجربة عملية لعمل أحدث روبوت إلى على مستوى العالم، أثناء التعرف على المتفجرات والتعامل المباشر معها، فى غضون دقائق معدودة تمكنه من إبطال الهدف.

 

رافق الفريق يونس المصرى، خلال جولته اليوم بمطار القاهرة، الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة.

 

أكد وزير الطيران المدنى، أن الوزارة تحرص على تطبيق وتنفيذ خطط التطويرالموضوعة وفقًا للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الفرد مرورًا بالمعدة وصولًا للمنشآة، فضلا عن متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير الإنشائية والإجراءات الأمنية، بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية حتى يتسنى الانتهاء منها جميعًا مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة الجوية والإعتماد على الأساليب التكنولوجية والتقنية الحديثة.

 

وشدد المصرى، على الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصرالبشرى بأحدث البرامج العملية والنظرية فى مجالات وأنشطة الطيران المدنى المختلفة.


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