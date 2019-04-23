وزير الصناعة: افتتاح أكبر مصنع لفرز وتعبئة وتغليف التمور بالوادى الجديد قريبا

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتطوير قطاع التمور فى مصر يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن مهرجان التمور المصرية، والذى يعقد بواحة سيوة/ سنوياً وضع مصر على الخريطة العالمية لزراعة وإنتاج وتصنيع التمور.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع، الذى عقده الوزير مع الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، والابتكار الزراعى، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، والدكتور أمجد القاضى، المدير التنفيذى، لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

وقال الوزير ، إن اللقاء تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بتنظيم المهرجان الخامس للتمور المصرية، والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو)، بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية، إلى جانب خبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل والمزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.

وأضاف نصار أنه سيتم خلال النصف الثانى من العام الجارى، إفتتاح أكبر مصنع للفرز الإلكترونى، وتغليف وتعبئة التمور، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، بمحافظة الوادى الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً خلال الفترة القريبة المقبلة تدشين ثلاجات مبردة بمنطقة الواحات البحرية بسعة 4 آلاف طن.

ولفت الوزير إلى أن محافظة الوادى الجديد، ستستضيف مطلع العام المقبل، معرضاً للتمور، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، يستهدف تسليط الضوء على منتجات المحافظة المتميزة من التمور، وبمشاركة عدد كبير من مزارعى ومنتجى ومصنعى التمور فى مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعىن أن مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى، فى تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الخامس على التوالى، يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد فى دعم القطاع الزراعي بصفة عامة وقطاع التمور بصفة خاصة بالوطن العربى.

وأضاف أن المهرجان يرتكز على شراكة ثلاثية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، لافتاً إلى أن المهرجان يعكس رؤية شاملة للتنمية المستدامة للنهوض بالقطاعات الصناعية والثقافية والبيئية والزراعية.