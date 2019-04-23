وزير الزراعة يبحث إقامة مؤتمر للاستثمار السمكى ووقف الاستيراد من الخارج

كتب عز النوبى

عقد الدكتور عزالدين أبوستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية بحضور الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد السيد ، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

وتناول الاجتماع تنظيم ورشة عمل لتدريب الشباب المصرى على الاستزراع السمكى ، وإقامة مؤتمر للاستثمار فى الانتاج السمكى وتنظيم منتدى عن الاستزراع السمكى وسبل تحقيق أقصى استفادة من الأسماك المصرية للتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع انواع الأسماك ووقف الاستيراد من الخارج ، كما بحث وزيرالزراعة، أيضا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية كيفية المساهمة فى تطوير البحوث العلمية فى مجال الإنتاج السمكى .

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