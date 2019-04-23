video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يبحث إقامة مؤتمر للاستثمار السمكى ووقف الاستيراد من الخارج

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 05:52 م
وزير الزراعة يبحث إقامة مؤتمر للاستثمار السمكى ووقف الاستيراد من الخارج وزير الزراعة مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

عقد الدكتور عزالدين أبوستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية بحضور الدكتورة  منى محرز ،   نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد السيد ، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.

وتناول الاجتماع تنظيم ورشة عمل لتدريب الشباب المصرى على الاستزراع السمكى ، وإقامة مؤتمر للاستثمار فى الانتاج السمكى وتنظيم منتدى عن الاستزراع السمكى وسبل تحقيق أقصى استفادة من الأسماك المصرية للتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع انواع الأسماك ووقف الاستيراد من الخارج ،  كما بحث وزيرالزراعة، أيضا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية كيفية المساهمة فى تطوير البحوث العلمية فى مجال الإنتاج السمكى .

.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الزراعة يفتتح معرضا لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

وزير الزراعة يبحث مع "الإيفاد" تكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة

منى محرز تجتمع مع نائب وزير الزراعة الصينى لبحث التعاون المشترك

وزارة الزراعة

الثروة السمكية

الاستزراع السمكى

استيراد الاسماك

الثروة الحيوانية

البحث العلمى




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة