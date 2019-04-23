وزير الرى: توفير المياه أكبر التحديات التى تواجهها حكومات وشعوب البلدان

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن توفير المياه يُعَدُّ من أكبر التحديات التى تواجهها حكومات وشعوب البلدان العربية، "ومصر على وجه الخصوص" لموقعها ضمن حزام المناطق الصحراوية الجافة، حيث إن معدل سقوط الأمطار فيها يقل عن 100 ملليمتر سنوياً، فضلاً عن ارتفاع معدل الطلب على المياه بسبب التطور العمرانى، والصناعى، والنمو السكانى.

وقال عبدالعاطى، فى كلمته خلال مؤتمر تحلية المياه فى الدول العربية فى دورته الثانية عشرة بالقاهرة، إننا فى مصر نعانى من نقص فى المياه، فى الوقت الذى يزيد الطلب على المياه، فضلاً عن ظاهرة تغير المناخ التى تهدد بتفاقم الأزمة، خصوصاً فى المناطق التى تهانى من النُدرة المائية مثل مصر.

وأضاف عبد العاطى، أنه لمواجهة التحديات التى تواجه مصر فى الوقت الحالى تم وضع الاستراتيجية القومية بالتعاون مع 9 وزارات، والتى تُعرف "بإستراتيجية 4ت" والتى ترتكز على 4 محاور أساسية وهى تنميه الموارد المائية وتحسن نوعيتها وترشيد الاستخدام، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المحيطة ولذلك تم العمل على توفير مصادر غير تقليدية لسد الفجوة، والتى يمكن تحقيقها عن طريق استغلال 3 موارد هامة تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى، و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بما لايؤثر على طبيعة التربة فى منطقه الدلتا والبحيرات الشمالية

الجدير بالذكر أن اللجوء إلى تحلية مياه البحر هو خيار استراتيجى ذو بعد اجتماعى واقتصادى لا يمكن الاستغناء عنه رغم تكلفته العالية من أجل تحقيق الأمن المائى لدول المنطقة خاصة وأن معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما يعطيها صفة المورد غير الآمن كما أن المياه الجوفية فى أغلب البلدان العربية غير متجددة (مورد ناضب)، وتم البدء فى برنامح طموح يهدف إلى التوسع فى إنشاء محطات التحلية فى مصر حيث يوجد حاليا 58 محطة تحلية قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم وجارى تنفيذ عدد 19 محطة تنتهى بنهايه العام الحالى بطاقه 682 ألف م3/يوم

كما أن 50% من الإنتاج اليومى للمياه المحلاة من البحر فى العالم تنتج فى الدول العربية ولابد من توحيد الجهود البحثيه لتطوير تقنيات التحلية فى الوقت الذى تخطط فيه مصر لإنشاء مدن صناعية ومناطق حرة ومدن إسكانية وسياحية جديدة فى مناطق عديدة مما يستدعى توفير مصادر آمنة للمياه، وفى ظل التحديات التى تواجهها مصر فى الآونة الأخيرة فى مصادر المياه.

ووجه وزير الرى، الدعوة الى الحضور للمشاركة فى فاعليات أسبوع القاهرة الثانى للمياه المقرر عقده خلال الفترة من 20-24 أكتوبر 2019.

ويأتى المؤتمر تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مطلع عام 2019 والتى يأتى على رأسها توفير مياه شرب نقية وخدمات الصرف الصحى فى ربوع مصر.