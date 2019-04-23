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وزير الأوقاف: مصر تستعيد تاريخا عريقا وشعبها يثبت دوما أنه على قدر المسئولية

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:03 ص
وزير الأوقاف: مصر تستعيد تاريخا عريقا وشعبها يثبت دوما أنه على قدر المسئولية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا شك أن إقبال المصريين في الداخل والخارج على المشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية يكشف إلى جانب ثقة الشعب في قيادته السياسية، أنه شعب واع يقظ قادر على تحمل المسئولية والتحديات ، وأنه سيظل الصخرة القوية التي تتحطم عليها مخططات   أعداء الأمة المتربصين بها.

وقال الوزير، فى بيان له، كما تحطمت أحلام وأطماع التتار وغيرهم على أبوابها فإن أحلام وأوهام الإرهابيين وداعميهم وصانعيهم تتحطم أيضا على أبوابها  بفضل الله عز وجل ، ثم بفضل وعي قيادتها السياسية وتضحيات أبناء قواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية ومن خلفهم جميعا شعب واع وسائر مؤسسات الدولة الوطنية ورجالها البواسل وأبناؤها الأوفياء.

 


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