وزير الأوقاف: مصر تستعيد تاريخا عريقا وشعبها يثبت دوما أنه على قدر المسئولية

كتب - إسماعيل رفعت

أكد د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا شك أن إقبال المصريين في الداخل والخارج على المشاركة الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية يكشف إلى جانب ثقة الشعب في قيادته السياسية، أنه شعب واع يقظ قادر على تحمل المسئولية والتحديات ، وأنه سيظل الصخرة القوية التي تتحطم عليها مخططات أعداء الأمة المتربصين بها.