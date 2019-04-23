وزير إسرائيلى يدين وصف ديمقراطى أمريكى بارز لحكومة نتنياهو بـ"العنصرية"

رويترز

أدان وزير إسرائيلي، السناتور بيرني ساندرز الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، اليوم الثلاثاء، لوصفه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعنصرية بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.

وعلى الرغم من أن إسرائيل تحظى بدعم قوي غير مسبوق من إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يشعر بعض الإسرائيليين بالقلق بشأن ما إذا كان ذلك على حساب فقد الدعم التقليدي لإسرائيل من الحزبين الكبيرين في واشنطن.

وفي كلمة خلال إحدى المناسبات التي نظمتها شبكة (سي.إن.إن) وشارك فيها مرشحون ديمقراطيون آخرون يوم الاثنين، قال السناتور ساندرز إنه "مؤيد لإسرائيل بنسبة 100 في المئة" لكنه اقترح تغيير السياسة الأمريكية تجاهها.

وقال "يجب أن يكون الهدف هو محاولة الجمع بين الناس وليس دعم بلد واحد فقط، تحكمه حاليا حكومة يمينية، ولدى الجرأة أن أقول، حكومة عنصرية". وأضاف أن نتنياهو " يعامل الفلسطينيين بشكل غير منصف تماما".

وأعيد انتخاب نتنياهو لفترة خامسة في التاسع من أبريل ومن المرجح على ما يبدو أن يشكل حكومة ائتلافية تضم قوميين متطرفين دينيين معارضين لإقامة دولة فلسطينية.

وقال تساحي هنجبي الوزير في حكومة نتنياهو المنتهية ولايتها وأحد كبار أعضاء حزب ليكود المحافظ الذي يتزعمه لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية "نحن ندين التصريحات مثل التي أدلى بها ساندرز، والتي كانت غريبة حقا".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية ليست حكومة عنصرية ولا تضم وزيرا عنصريا واحدا.