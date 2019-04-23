وزيرة الداخلية اللبنانية: العمليات الاستباقية ضد الإرهاب حققت الاستقرار الأمنى

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أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية واستمرار العمليات الاستباقية ضد الشبكات الإرهابية، مشددة على أن هذا الأمر أسفر عن نتائج إيجابية على أرض الواقع وحقق استقرارًا في الوضع الأمني للبنان.

وأشارت وزيرة الداخلية - في كلمة لها خلال زيارة إلى مقر المديرية العامة للأمن العام اللبناني - إلى أنها ستعمل على التخفيف من وطأة اعتماد التقشف في الموازنة العامة الجديدة للدولة، على الرواتب الشهرية ومعاشات التقاعد للعاملين في أجهزة الأمن، معربة عن تفهمها لحالة القلق والهواجس التي تنتاب الجميع من متابعة عملية دراسة الموازنة في سبيل إقرارها.

وقالت: "لكن يجب أن نعي أن البلد يمر بصعوبات، ويجب أن نساهم في عملية ضبط الإنفاق، وسأعمل في إطار التحديات للتخفيف من جهة وعدم المس بالحقوق من جهة أخرى،غير أنه يجب أن تكون هناك تضحية من الجميع. وسأحاول ضمن مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة ووزير المالية أن نأخذ هذا الأمر في الحسبان".

من جانبه، قال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إن مستوى الاستقرار الأمني الذي وصل إليه لبنان، يتطلب الحفاظ عليه، وأن التحدي يكمن في رفع منسوب الأمن كونه يمثل القاعدة الأساسية في جذب الاستثمار.