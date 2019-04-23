video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة الداخلية اللبنانية: العمليات الاستباقية ضد الإرهاب حققت الاستقرار الأمنى

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 10:14 م
وزيرة الداخلية اللبنانية: العمليات الاستباقية ضد الإرهاب حققت الاستقرار الأمنى وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، أهمية وضرورة التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية واستمرار العمليات الاستباقية ضد الشبكات الإرهابية، مشددة على أن هذا الأمر أسفر عن نتائج إيجابية على أرض الواقع وحقق استقرارًا في الوضع الأمني للبنان.

 

وأشارت وزيرة الداخلية - في كلمة لها خلال زيارة إلى مقر المديرية العامة للأمن العام اللبناني - إلى أنها ستعمل على التخفيف من وطأة اعتماد التقشف في الموازنة العامة الجديدة للدولة، على الرواتب الشهرية ومعاشات التقاعد للعاملين في أجهزة الأمن، معربة عن تفهمها لحالة القلق والهواجس التي تنتاب الجميع من متابعة عملية دراسة الموازنة في سبيل إقرارها.

 

وقالت: "لكن يجب أن نعي أن البلد يمر بصعوبات، ويجب أن نساهم في عملية ضبط الإنفاق، وسأعمل في إطار التحديات للتخفيف من جهة وعدم المس بالحقوق من جهة أخرى،غير أنه يجب أن تكون هناك تضحية من الجميع. وسأحاول ضمن مجلس الوزراء مع رئيس الحكومة ووزير المالية أن نأخذ هذا الأمر في الحسبان".

 

من جانبه، قال مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إن مستوى الاستقرار الأمني الذي وصل إليه لبنان، يتطلب الحفاظ عليه، وأن التحدي يكمن في رفع منسوب الأمن كونه يمثل القاعدة الأساسية في جذب الاستثمار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس لبنان الأسبق: يمكن لروسيا لعب دور طليعى بالشرق الأوسط

الحريرى: التوافق السياسى حول التخفيضات والتقشف يؤخر إنجاز موازنة لبنان

قبل ساعات من إغلاق التصويت.. مصريون فى لبنان يواصلون التصويت بالاستفتاء

لبنان: بدء الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الأخير

لبنان

الارهاب

اخبار لبنان




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة