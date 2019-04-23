هيئة النقل العام تخصص 24 خطا لخدمة رواد الحدائق والمتنزهات فى شم النسيم

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الهيئة استعدت لاستقبال شهر رمضان من خلال تحديد 24 خط اتوبيس يعمل بها 140 أتوبيسا لخدمة الجمهور فى المتنزهات والحدائق فى شم النسيم والمزارات الدينية خلال شهر رمضان.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة لـ"اليوم السابع"، أنه تم مراجعة أتوبيس النقل النهرى وتوفير وسائل الأمان والحماية، وسيتم تنظيم رحلات إلى القناطر الخيرية، خلال احتفالات الربيع.

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى أن هناك دوريات تفتيش تمر على الأتوبيسات خلال عملها فى الشارع لرصد أى مخالفة وتقييم السائقين بشكل دورى.