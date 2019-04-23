"هاملت" فى جلسة القراءة المسرحية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية جلستها للقراءة المسرحية باللغة العربية الساعة الخامسة مساء غدا الأربعاء، حيث سيقرأ المشاركون مسرحية "هاملت" للكاتب وليم شكسبير، بعد إسناد كل شخصية من شخصيات المسرحية إلى أحد المشاركين.

هاملت هي قصة مأساوية وواحدة من أهم مسرحيات الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وهي من أكثر المسرحيات تمثيلاً وإنتاجاً وطباعة، وتعتبر أطول مسرحيات شكسبير وأحد أقوى المآسي، وتعد الأكثر تأثيراً في الأدب الإنجليزي، فهي من كلاسيكيات الأدب العالمي، وربما ترجع شهرتها إلى العبارة الشهيرة والسؤال الذي يناجي فيه هاملت نفسه قائلاً: أكون أو لا أكون.

يذكر أن جلسات القراءة المسرحية بمكتبة الإسكندرية تهدف إلى تعريف الجمهور بالأعمال الأدبية الهامة في العالم في قالب اجتماعي مشوق؛ حيث يتم إسناد شخصية من شخصيات المسرحية إلى كل مشارك، ويجلس المشاركون معًا لقراءة المسرحية بعد توزيع الأدوار. ويتم عقب الانتهاء من القراءة توزيع ببليوجرافية بأعمال الكاتب والأعمال التي كتبت عنه على المشاركين، لتشجيعهم على معرفة المزيد عن هذا الكاتب وأعماله.

ومن جانب آخر، ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المؤسسة الحديثة للتنمية وتطوير التعليم، فعالية بعنوان "العلوم العصبية والتعلُّم"، وذلك الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدا الأربعاء ، بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تُلقي المحاضرة الضوء على دور أبحاث العلوم العصبية في الكشف عن المناطق الدماغية المسؤولة عن الكتابة والإدراك البصري والذاكرة وإدراك العلاقات المكانية والبصرية، وكيف يمكن أن نستفيد من تلك المعرفة في بناء برامج تعليمية تُقدِّم المواد الملائمة للقدرات الدماغية في أوقاتها المناسبة وبكيفياتها المُثلى.

تتضمن الفعالية محاضرتين؛ الأولى بعنوان "معالجة المعلومات والتعلُّم: بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي"، يلقيها الأستاذ الدكتور مانفرِد شبيتزر؛ أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بجامعة أولم الألمانية، ومؤلف كتابيّ "العقل داخل الشبكة: نماذج للتعلُّم والتفكير والسلوك" و"الخَبَل الرقمي: ما الذي نقترفه في حق عقولنا؟". وتأتي المحاضرة الثانية بعنوان "إعادة ربط أنظمة التعليم بالمجتمعات: نحو تطوير بيئات تعليمية جديدة مرتبطة بالمستقبل"، يلقيها الدكتور يوهانِس زيلكا؛ باحث العلوم العصبية وأخصائي التعليم الرقمي في الندوة الوطنية الألمانية للتربية وتدريب المعلمين بفاينجارتِن. ويتبع المحاضرتين نقاشٌ مفتوح حول الأفكار المطروحة فيهما.