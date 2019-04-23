نيوزيلندا: لا توجد معلومات تدعم ربط هجمات سريلانكا بهجوم كرايستشيرش

ولينجتون(أ ش أ)

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إنه لا توجد معلومات استخباراتية تدعم افتراض وجود رابط بين سلسلة التفجيرات التى وقعت فى سريلانكا والهجمات التى استهدفت المساجد فى مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

ولفت مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية -فى بيان نقلته شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن التحقيق فى هجمات سريلانكا مازال فى مرحلة مبكرة.

وكان وزير الدفاع السريلانكى روان فيجواردينا قد أعلن أن التحقيقات أظهرت أن هجمات الأحد الماضى التى تسببت فى مقتل وإصابة المئات كانت ردًا على هجوم كرايستشيرش فى نيوزيلندا الذى راح ضحيته 50 شخصًا فى مارس الماضى.