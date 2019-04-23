نمو صادرات الصين من وقود الطائرات والديزل وانخفاض واردات الغاز المسال

رويترز

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع صادرات الصين، من وقود الطائرات 30%عن مستواها قبل عام فى مارس، فى حين زادت صادرات الديزل 14.2%، فى الوقت الذى زاد فيه فائض البلاد من الوقود فى أعقاب بدء عمل مصفاة نفط خاصة جديدة

وأفادت أرقام الإدارة العامة للجمارك، أن صادرات الديزل الشهر الماضى، ارتفعت إلى 2.71 مليون طن، لتقترب من مثلى مستواها فى فبراير البالغ 1.51 مليون طن.

وبحسب البيانات، زادت الصين أيضا صادرات وقود الطائرات الشهر الماضى إلى 1.74 مليون طن.

وبلغت صادارت البنزين 1.69 مليون طن الشهر الماضى مقارنة مع 1.7 مليون طن فى مارس من العام الماضى، و550 ألف طن فى فبراير

وبلغ إجمالى صادرات الوقود المكرر الشهر الماضى أعلى مستوياته منذ 2012 على الأقل عند 7.21 مليون طن، إذ وصلت المصفاة الخاصة، البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا وتديرها هنجلى للبتروكيماويات، حد التشغيل التجارى الكامل.

وتلقت الصادرات دعما أيضا من حصص حكومية أعلى للعام 2019.

وأظهرت بيانات الجمارك تراجع واردات الغاز الطبيعى المسال فى مارس إلى 4.06 مليون طن، من 4.35 مليون طن فى فبراير ومن مستوى قياسى عند 6.58 مليون طن فى يناير، وذلك فى أعقاب انتهاء طلب التدفئة فى منتصف مارس، وزادت واردات مارس 25% عنها قبل عام.

والصين ثانى أكبر مشتر للغاز المسال فى العالم بعد اليابان.