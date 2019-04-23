video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 23 أبريل 2019 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نمو صادرات الصين من وقود الطائرات والديزل وانخفاض واردات الغاز المسال

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:02 م
نمو صادرات الصين من وقود الطائرات والديزل وانخفاض واردات الغاز المسال طائرة - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم، الثلاثاء، ارتفاع صادرات الصين، من وقود الطائرات 30%عن مستواها قبل عام فى مارس، فى حين زادت صادرات الديزل 14.2%، فى الوقت الذى زاد فيه فائض البلاد من الوقود فى أعقاب بدء عمل مصفاة نفط خاصة جديدة

 

وأفادت أرقام الإدارة العامة للجمارك، أن صادرات الديزل الشهر الماضى، ارتفعت إلى 2.71 مليون طن، لتقترب من مثلى مستواها فى فبراير البالغ 1.51 مليون طن.

 

وبحسب البيانات، زادت الصين أيضا صادرات وقود الطائرات الشهر الماضى إلى 1.74 مليون طن.

 

وبلغت صادارت البنزين 1.69 مليون طن الشهر الماضى مقارنة مع 1.7 مليون طن فى مارس من العام الماضى، و550 ألف طن فى فبراير 

 

وبلغ إجمالى صادرات الوقود المكرر الشهر الماضى أعلى مستوياته منذ 2012 على الأقل عند 7.21 مليون طن، إذ وصلت المصفاة الخاصة، البالغة طاقتها 400 ألف برميل يوميا وتديرها هنجلى للبتروكيماويات، حد التشغيل التجارى الكامل.

 

وتلقت الصادرات دعما أيضا من حصص حكومية أعلى للعام 2019.

 

وأظهرت بيانات الجمارك تراجع واردات الغاز الطبيعى المسال فى مارس إلى 4.06 مليون طن، من 4.35 مليون طن فى فبراير ومن مستوى قياسى عند 6.58 مليون طن فى يناير، وذلك فى أعقاب انتهاء طلب التدفئة فى منتصف مارس، وزادت واردات مارس 25% عنها قبل عام.

 

والصين ثانى أكبر مشتر للغاز المسال فى العالم بعد اليابان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صادرات الصين فى مارس تنتعش وتصل لأعلى مستوياتها فى 5 أشهر

صادرات الصين

الصين

الغاز

طائرات

الجمارك

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

10 مشاهد تسطر ملحمة وطنية جديدة لمشاركة المصريين فى استفتاء الدستور..الإقبال الكبير ومراقبة المنظمات الدولية والمحلية أبرزها..الشباب يتصدر المشهد والمرأة حاضرة بقوة وإجراءات الهيئة الوطنية سهلت عملية التصويت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة