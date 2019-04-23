نائب وزير الزراعة تتفقد اليوم مزارع الثروة السمكية وميناء الصيد بطور سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

تزور اليوم الثلاثاء، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية محافظة جنوب سيناء، لتفقد مشروع مزارع الثروة السمكية وميناء الصيد بطور سيناء ومشروع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيواني، يرافقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.