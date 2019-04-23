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نائب وزير الزراعة تتفقد اليوم مزارع الثروة السمكية وميناء الصيد بطور سيناء

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 07:36 ص
نائب وزير الزراعة تتفقد اليوم مزارع الثروة السمكية وميناء الصيد بطور سيناء الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تزور اليوم الثلاثاء، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية محافظة جنوب سيناء، لتفقد مشروع مزارع الثروة السمكية وميناء الصيد بطور سيناء ومشروع مؤسسة مصر الخير للإنتاج الحيواني، يرافقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتفقد نائب وزير الزراعة المزرعة السمكية بسهل القاع، وتفتتح معرض الزهور والشتلات بمديرية الزراعة، كما ستتفقد مزرعة بئر أبوكلام، وتشهد حصاد القمح.

 


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