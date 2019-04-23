ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و10 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح، فى حين غادر عدد 874 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 45178 من البضائع العامة، منها 120 سيارة نقل محملة بـ 5909 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 151010 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51401 طن.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2400 طن رمل، و16286 طن فوسفات، و6322 طن يوريا و4080 طن مولاس، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 358 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 414 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1040 حاوية مكافئة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 15436 طن حديد، و2900 طن أرز، و4000 طن فول صويا، و1943 طن خشب، و8000 طن خردة، و2 طن أسمنت معبأ، و10000 طن قمح، و500 طن ذرة، كما غادر الميناء قطار حجارة بعد أن قام بتفريغ 1000 طن من حمولته.