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مواعيد تداول البورصة المصرية فى رمضان من 10 صباحاً إلى 1.30 ظهراً

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 06:58 م
مواعيد تداول البورصة المصرية فى رمضان من 10 صباحاً إلى 1.30 ظهراً محمد فريد - رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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 قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان عام 2019 كما يلي:
 
- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.
 
- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.
 
- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.
 
- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.
 
- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.
 
 
- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدةوالمحفوظة مركزياً(خارج المقصورة) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً.
 
 
 

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