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مصرع 3 أشخاص واحتجاز 50 جراء انهيار بمنجم فى ميانمار

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 02:54 م
مصرع 3 أشخاص واحتجاز 50 جراء انهيار بمنجم فى ميانمار انهيار منجم فى ميانمار ـ صورة أرشيفية
ناى بى داو (أ ش أ)
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لقى ثلاثة من عمال المناجم مصرعهم فى ميانمار، اليوم الثلاثاء، جراء انهيار بمنجم فى ولاية "كاشين" فيما توجد مخاوف من مصرع 50 عاملًا آخرين.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن برلمانى بالمنطقة أنه تم انتشال جثامين ثلاثة عمال، مضيفة أن حوالى 54 عاملا يتبعون شركتى تنقيب و40 آلية وسيارة احتجزوا داخل المنجم بعد سقوط كتل من مخلفات الحفر أدت لإغلاقه.

ونقلت القناة عن سلطات الإطفاء أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية فيما يخشى من ارتفاع حصيلة القتلى نظرا لدفن العمال تحت كتل طينية ما يقلل من فرص نجاتهم.

 


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